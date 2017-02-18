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Провал Акимовой и фильм ВВС о русских хулиганах. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Провал Акимовой и фильм ВВС о русских хулиганах. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

34 мин. назад

Главные новости субботы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Катастрофа в женской эстафете

Сборная России заняла десятое место, лидер команды Татьяна Акимова упала, сломав палку и винтовку, и прокомментировала свою стрельбу нецензурным словом из шести букв.

«Армия хулиганов России»

Разбор документального фильма ВВС, продолжающего информационную войну.

Шестое место России в рейтинге УЕФА

Промежуточные итоги выступлений «Ростова», «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы, позволивших РФПЛ обойти португальскую Лигу.

Кросби vs Овечкин

«СЭ» объясняет, почему именно Сидни, набравший 1000-е очко на месяц с лишним позже Александра, – лучший хоккеист своего поколения.

Борьба за место в плей-офф КХЛ

Разбор раскладов перед заключительным днем регулярного чемпионата-2016/17.

«СЭ»

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