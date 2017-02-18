Eurosport
Провал Акимовой и фильм ВВС о русских хулиганах. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
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Главные новости субботы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Катастрофа в женской эстафете
Сборная России заняла десятое место, лидер команды Татьяна Акимова упала, сломав палку и винтовку, и прокомментировала свою стрельбу нецензурным словом из шести букв.
«Армия хулиганов России»
Разбор документального фильма ВВС, продолжающего информационную войну.
Шестое место России в рейтинге УЕФА
Промежуточные итоги выступлений «Ростова», «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы, позволивших РФПЛ обойти португальскую Лигу.
Кросби vs Овечкин
«СЭ» объясняет, почему именно Сидни, набравший 1000-е очко на месяц с лишним позже Александра, – лучший хоккеист своего поколения.
Борьба за место в плей-офф КХЛ
Разбор раскладов перед заключительным днем регулярного чемпионата-2016/17.
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