Василий Уткин и Владимир Стогниенко прокомментируют битвы роботов

Голоса Eurosport Василий Уткин и Владимир Стогниенко прокомментируют на Discovery Channel cамые необычные в мире бои без правил: на арену выйдут бойцы, которые и правда сделаны из стали. Про сражения машин и их изобретателей впервые в истории канала расскажут российские спортивные эксперты. Премьера второго сезона «Битвы роботов» состоится 26 февраля в 10:00.

Это было необычно, а значит, надо обязательно было браться, потому что бывалому телечеловеку вроде меня всегда нужно стремиться к новым впечатлениям. Без них просто опасно изо дня в день заниматься одним и тем же. По итогам этой работы я могу уверенно сказать, как Гарри Поттер: шалость удалась.

У работы над проектом было две издержки. Во-первых, я стал сомневаться насчет роботов: мне кажется, они все-таки живые и у них есть душа. А во-вторых, я стал побаиваться бытовой техники. Трудно избавиться от ощущения, что сейчас холодильник фыркнет на тебя огнём или пылесос не набросится с каким-нибудь вращающимся ножом. А в остальном нормально.

Василий Уткин

"Ощущения были очень необычные, но забавные – в хорошем смысле. Сами соревнования таковы, что комментировать было интересно, тем более что в паре с Василием Уткиным мне всегда работается очень комфортно."

Владимир Стогниенко

В «Битвах роботов» машины с дистанционным управлением и их создатели борются за победу в турнире на выбывание. Проигравший не просто покидает ринг – от него может остаться груда запчастей. В проекте соревнуются самые странные роботы – одни выглядят грозно, другие вызывают улыбку. Но внешность обманчива – в арсенале бойцов есть пламя, иглы, пилы и другие скрытые козыри.

Выберите фаворита и смотрите шоу в новом формате с 26 февраля каждое воскресенье в 10:00 на Discovery Channel.

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