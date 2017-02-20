Плей-офф КХЛ и итоги ЧМ-2017 по биатлону. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Итоги чемпионата мира-2017

В Хохфильцене завершился главный старт биатлонного сезона, последние дни которого запомнились победой русской четверки и исполнением ими гимна РФ.

Интервью с Ильей Кутеповым

Защитник «Спартака» находит футбол «Барсы» скучноватым.

Карьера Луиса Энрике в «Барселоне»

46-летний специалист вызвал недовольство игроков, изменил стилю и, скорее всего, покинет «Камп Ноу».

Крах «Сибири»

«СЭ» подводит итоги сезона для новосибирской команды, неожиданно не попавшей в плей-офф впервые за последние пять лет.

Плей-офф КХЛ

Разбор пар первого раунда Кубка Гагарина-2017.

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