Гангрена из «Равенсбрюка». Спортивный врач, который отрезал больше ног, чем вылечил

4 июля 1942 года, не выходя из комы, мерзавец Рейнхард Гейдрих скончался – операция «Антропоид» закончилась успешно. Для главного палача евреев англичане подготовили двух чехословацких героев с бомбой и автоматом, а Рейх – великолепного специалиста Карла Гебхарда. Но генерал-майор СС проиграл: сепсис сожрал ослабленный организм Гейдриха.

Лишь заступничество Гиммлера спасло Гебхарда от прямых обвинений в смерти любимца Рейха. Соперники Карла считали, что он не использовал все возможности медицины и врач занялся изучением сепсиса. Стратегия окончательного решения «еврейского вопроса», разработанная Гейдрихом, давала экспериментатору большие возможности. Концлагерь «Равенсбрюк» приобрел своего кровавого палача.

До 1919 года никто не посмел бы назвать Гебхарда негодяем: юноша едва закончил школу в родном баварском Хаге, как пришлось идти на войну. Карл попадал в плен, гнил в окопах и дослужился до звания лейтенанта – серьезное достижение в кайзеровской армии. Железный крест второго и первого классов, две руки, две ноги и жизнь – вот что привез с фронта Карл. А заодно и устойчивый национализм. В 1919-м он вступил в добровольческую роту и нападал на революционеров Рура. А затем поступил в Мюнхенский университет на медицинский.

Вместе с товарищем по гимназии Ландсхута Генрихом Гиммлером Карл вступил в «Оберланд» – одно из многих объединений молодежи с реваншистскими настроениями. Талантливый специалист не только разгонял демократов и коммунистов – Гебхард учился, работал хирургом и защищал диссертации. К 1924 году Карл уже ортопед в отделении Берлинского университета. Не упустил доктор и гитлеровский «Пивной путч» в Мюнхене, проявив верность новому лидеру националистов.

В 1933-м Гиммлер привел дружка в партию, и карьера Гебхарда резко пошла в гору. Хирург уничтожил туберкулезный госпиталь в Гогенлиндене, чтобы переоборудовать в ортопедический центр. Также Карл преподавал физиологию, вступил в ряды СС и к 1937 году защитил профессорскую диссертацию. На Олимпиаде-1936 он руководил медицинским корпусом сборной Третьего Рейха. Но война заставила Гебхарда уйти из спорта, хотя он успел побыть и преподавателем физкультуры, и профессором спортивной медицины в Берлине.

Недоверчивый Гиммлер выбрал Гебхарда личным врачом, и штандартенфюрер СС полетел к генеральским погонам еще быстрее. Всю войну Карл оставался одним из самых влиятельных докторов Рейха, пользовался абсолютным доверием и значительной властью в Германии. Ему доверили лечить красавчика Гейдриха и убивать неугодного министра вооружения Альберта Шпеера. Последнего Гебхард потихоньку травил, пока чиновник восстанавливался от операции на колене, но другие врачи вовремя заметили преступление, и в сложной политической борьбе Шпеер выжил.

За узников концлагерей никто не заступался, поэтому в «Равенсбрюке» Гебхард творил безумные вещи. Попутно он исследовал сепсис (заражение крови) и лечение сульфаниламидами, один из которых, стрептоцид, широко применялся позднее для обеззараживания. Для получения эффективного заражения крови подопытным полячкам глубоко разрезали бедро практически до кости. Надрез набивали колотым стеклом, опилками, землей и микроорганизмами. Наносили также и рваные раны.

Больные переживали все стадии гангрены, в ходе которых скрупулезный Гебхард отмечал размеры газовых вздутий, величину некроза и прочие показатели. Подопытные умирали в жутких мучениях, сгнивая заживо. Иные не могли и пошевелиться – их привязывали к столам в операционной и держали под наблюдением. На этом эксперименты хирурга не заканчивались. Как практикующий ортопед, он яро интересовался конечностями, ломал несчастным ноги, а затем заживлял обратно. Наблюдать результаты поверх гипса и плоти было сложно, поэтому оберфюрер СС срезал ткани до костей и воочию любовался местами срастания. Иногда конечности специально ампутировали у одних заключенных и пересаживали другим – даже из других лагерей после перевозки.

Звание группенфюрера (генерала армии) СС и крест «За военные заслуги» вполне отражают достижения Гебхарда. Последние дни войны он провел в бункере Гитлера и пытался по старой памяти обратиться за помощью в Красный крест. Карл возглавлял немецкий отдел организации и даже пытался вывезти из Берлина детей Геббельса. Сам Гебхард пить яд отказался и сбежал вместе с Гиммлером. Парочку поймали в 20-х числах мая, но до суда дожил только доктор. Он дал Генриху ампулу с цианидом, которой тот и воспользовался, а затем предстал перед обвинителями.

На вопросы прокурора Гебхард отвечал твердо и спокойно, до самой петли он был уверен в правоте. Уверен, что гниение людей – нормальная медицинская практика, как и травля газом, тесты малярии, принудительное замораживание, стерилизация и другие дьявольские эксперименты. Гебхарда обвинили во всех проведенных в концлагерях медицинских зверствах, ведь он, как ведущий специалист, курировал ход научных издевательств.

2 июня 1948 года пробивной хирург и врач олимпийской сборной нашел смерть на виселице – заслуженный финал безумного экспериментатора и преданного фашиста.

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