Директор МОК: «Доказательств в докладе Макларена недостаточно для применения санкций к России»

Международный олимпийский комитет считает, что в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена недостаточное количество доказательств причастности россиян к нарушению антидопинговых правил. Об этом заявил генеральный директор комитета Кристоф де Кеппер.

«На собрании в Лозанне, на котором разбирали доклад Макларена, ВАДА признало, что во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции. ВАДА отметило, что переводы текстов, которые использовались в докладе, были неточными, и запросило более детальные расшифровки», – приводит слова Де Кеппера официальный сайт МОК.

Вторая часть доклада Макларена была обнародована 9 декабря 2016 года.

Согласно ему, около тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами во время ОИ-2014.

После выпуска второй части доклада Россия лишилась права на проведения чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону. Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени.

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