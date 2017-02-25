AFP

Директор МОК: «Доказательств в докладе Макларена недостаточно для применения санкций к России»

Директор МОК: «Доказательств в докладе Макларена недостаточно для применения санкций к России»
Eurosport

1 час назад

По мнению Кристофа де Кеппера, переводы текстов в докладе, неточны и их надо разобрать более тщательно.

Международный олимпийский комитет считает, что в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена недостаточное количество доказательств причастности россиян к нарушению антидопинговых правил. Об этом заявил генеральный директор комитета Кристоф де Кеппер.

«На собрании в Лозанне, на котором разбирали доклад Макларена, ВАДА признало, что во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции. ВАДА отметило, что переводы текстов, которые использовались в докладе, были неточными, и запросило более детальные расшифровки», – приводит слова Де Кеппера официальный сайт МОК.

  • Вторая часть доклада Макларена была обнародована 9 декабря 2016 года.
  • Согласно ему, около тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами во время ОИ-2014.
  • После выпуска второй части доклада Россия лишилась права на проведения чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону. Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени.

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