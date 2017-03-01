Величие Петрова и интервью с Хаитом. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Легенда Владимира Петрова

Посвящение величайшему хоккеисту.

Подвиг «Урала»

Как превратить 0:3 в ничью, выстоять вдесятером в дополнительное время и влезть в полуфинал.

Интервью с Бородюком

Главный тренер сборной Казахстана говорит о футболе.

Интервью с Ростиславом Хаитом

О чем говорят мужчины? О футболе.

Суперпобеда «Ак Барса» в Уфе

Валидол, слезы, 3-1 в серии.

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