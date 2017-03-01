Президент России Владимир Путин: «В России не было, нет и не будет господдержки допинга»

Президент России Владимир Путин на совещании по подготовке к зимней Универсиаде-2019 в Красноярске высказался о проблеме допинга среди отечественных спортсменов.

– Мы создаем новую систему борьбы с допингом. Передаем эту систему в независимую организацию, так, как это во многих странах мира сделано – на площадку Московского государственного университета, поможем оснастить современной техникой, оборудованием и кадрами. Надеюсь, никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет.

Имеющаяся и существовавшая до сих пор система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать.

И еще раз хочу подчеркнуть – мы всегда об этом говорили – в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом, – цитирует президента агентство «Р-Спорт».

Критика антидопинговой системы в РФ стартовала после доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Он посвящен расследованию показаний экс-главы «Антидопингового центра» Григория Родченкова.

21 февраля 2017 года ВАДА признало, что в докладе Макларена недостаточно доказательств.

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