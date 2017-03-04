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ВАДА внесет кофеин в список запрещенных препаратов
На очереди квас и кефир.
Вещество считается психостимулятором и может попасть в бан ВАДА, начиная с 2018 года. Руководитель федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба прояснил ситуацию.
«Кофеин входит в лист ожидания ВАДА. Если он попадет в запрещенный список, то мы порекомендуем не употреблять кофе и другие содержащие кофеин продукты и препараты», – заявил специалист ТАСС.
- ВАДА ежегодно обновляет список запрещенных препаратов.
- Кофеин стимулирует центральную нервную систему, усиливает сердечную деятельность, ускоряет пульс, вызывает расширение кровеносных сосудов и усиливает мочеотделение.
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