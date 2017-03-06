Пятая медаль Устюгова и итоги тура РФПЛ. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Итоги 18-го тура РФПЛ

«Спартак» и «Краснодар» сгоняли зрелищную игру, ЦСКА и «Зенит» – нулевую.

Неудачи Арсена Венгера

«Арсенал» проиграл «Ливерпулю» и вылетел из четверки, а приближающегося к отставке главного тренера «канониров» вновь освистали болельщики.

Победа Александра Шлеменко

Боец MMA из России одолел Пола Брэди в трехраундовом бою решением судей.

Хеппи-энд от Сергея Устюгова

24-летний лыжник стал вице-чемпионом мира в марафоне и завоевал пятую медаль на турнире в Лахти.

Итоги этапа КМ в Пхенчхане

Мужская сборная России по биатлону стала четвертой в эстафете и взяла Малый хрустальный глобус.

Полный выпуск на сайте «СЭ»

Больше новостей о спорте в телеграме