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Пятая медаль Устюгова и итоги тура РФПЛ. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
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Главные новости понедельника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Итоги 18-го тура РФПЛ
«Спартак» и «Краснодар» сгоняли зрелищную игру, ЦСКА и «Зенит» – нулевую.
Неудачи Арсена Венгера
«Арсенал» проиграл «Ливерпулю» и вылетел из четверки, а приближающегося к отставке главного тренера «канониров» вновь освистали болельщики.
Победа Александра Шлеменко
Боец MMA из России одолел Пола Брэди в трехраундовом бою решением судей.
Хеппи-энд от Сергея Устюгова
24-летний лыжник стал вице-чемпионом мира в марафоне и завоевал пятую медаль на турнире в Лахти.
Итоги этапа КМ в Пхенчхане
Мужская сборная России по биатлону стала четвертой в эстафете и взяла Малый хрустальный глобус.
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