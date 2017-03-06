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Пятая медаль Устюгова и итоги тура РФПЛ. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Пятая медаль Устюгова и итоги тура РФПЛ. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

1 час назад

Главные новости понедельника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Итоги 18-го тура РФПЛ

«Спартак» и «Краснодар» сгоняли зрелищную игру, ЦСКА и «Зенит» – нулевую.

Неудачи Арсена Венгера

«Арсенал» проиграл «Ливерпулю» и вылетел из четверки, а приближающегося к отставке главного тренера «канониров» вновь освистали болельщики.

Победа Александра Шлеменко

Боец MMA из России одолел Пола Брэди в трехраундовом бою решением судей.

Хеппи-энд от Сергея Устюгова

24-летний лыжник стал вице-чемпионом мира в марафоне и завоевал пятую медаль на турнире в Лахти.

Итоги этапа КМ в Пхенчхане

Мужская сборная России по биатлону стала четвертой в эстафете и взяла Малый хрустальный глобус.

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