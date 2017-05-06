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Дебют сборной России на чемпионате мира. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Дебют сборной России на чемпионате мира. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

Вчера в 00:17

Главные новости субботы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Золотая заявка от России

Команда Олега Знарка победила шведов и впечатлила Михаила Зислиса.

Интервью с Черчесовым

Кубок конфедераций, гражданство Марио Фернандеса и все остальное про сборную.

Превью 27-го тура РФПЛ

«Зенит» против «Терека», Гончаренко против Гаджиева.

Что не так с «Кэпиталс»

Почему команда Александра Овечкина никак не может в Кубке Стэнли.

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