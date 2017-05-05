«Ниггерам не подаем». Захуй, Клей, Вавринка и еще 11 спортсменов с вескими причинами поменять имя

Аманда Захуй – Аманда Базокоу

Руководство оренбургской «Надежды» настояло на смене фамилии 23-летней шведской центровой. «Мы понимали, что острот по поводу фамилии Аманды не избежать, и поэтому указали на ее майке фамилию матери», – пояснил тренер-селекционер «Надежды» Егор Храмкин, который нашел и подписал шведскую гренадершу (рост 195 см, вес 100 кг). Аманда с большим отрывом лидирует в команде как по очкам (14,9 в среднем за игру), так и по подборам (9,3) в этом сезоне в матчах Евролиги.

Лучшему игроку «Надежды» запрещено комментировать происхождение ее фамилии. Отец баскетболистки Захуй родом из Кот-д'Ивуара, мать Базокоу – испано-французского происхождения.

Элдрик Вудс – Тайгер Вудс

В детстве Вудс помимо гольфа увлекался военной тематикой – его отец служил в подразделении «Зеленые береты» во время Вьетнамской войны. «Если бы не гольф, я наверняка пошел бы в военные», – убежден Тайгер. Гольфист сменил имя в 17 лет. Тайгером его называл папа – в честь друга-офицера армии Южного Вьетнама.

Эпи Тайон – Пэдди Пауэр

Звезда сборной Тонга по регби часто попадал в скандальную хронику – как-то его дисквалифицировали за укус соперника на полтора года. Популярностью Эпи воспользовалась букмекерская контора Paddy Power. Тайон заключил месячное соглашение с ирландскими беттерами и выступал на ЧМ-2007 под ником Пэдди Пауэр. Эпи пожертвовал деньги на подготовку сборной Тонга к турниру.

Лью Алсиндор – Карим Абдул-Джаббар

В юности Лью оказался в центре столкновений между полицией и темнокожим населением Гарлема и так перенервничал, что с тех пор его мучает мигрень. Рекордсмена по очкам (38 387) бесило расовое неравенство, из-за чего он призвал чернокожих атлетов бойкотировать Олимпиаду-1968.

После первого сезона в НБА спортсмен сменил религию и имя, чтобы приблизиться к корням. «Мои предки были рабами-мусульманами, в Америку их привез французский плантатор Алсиндор. В моих жилах течет кровь племени Йоруба», – узнал баскетболист и выбрал имя Карим Абдул-Джаббар, означающее «щедрый и могущественный слуга Аллаха».

Чед Джонсон – Чед Очосинко

Один из самых быстрых ресиверов в истории американского футбола сводил всех с ума: дрался с соперниками, поколачивал жену, участвовал в реалити-шоу и сидел в тюрьме. В 2008-м, когда скорость Чеда упала, он сменил фамилию на Очосинко – «восемь, пять» по-испански. Такой маркетинговый ход придумал агент футболиста, потому что игравший под 85-м номером Джонсон находился на грани банкротства.

Через год японские телевизионщики сняли фильм о команде Чеда «Цинциннати Бенгалс», и на этот раз футболист сменил фамилию на Хачи Го – все те же «восемь, пять», только по-японски. В 2011-м футболист снова стал Джонсоном. «Мне надоело. Я хочу воссоединиться со внутренним я», – остепенился чертенок №85.

Кассиус Клей – Мохаммед Али

В 1960 году Кассиус выиграл олимпийскую медаль и решил, что после этого отношение к чернокожим в Америке изменится. Он зашел в закусочную только для белых, сел за столик и хотел чего-нибудь заказать. Но ему ответили: «Ниггерам не подаем». Это так задело боксера, что в 1964-м чемпион мира заявил о принятии ислама и смене имени. «Кассиус Клей – имя раба. Я не хочу быть рабом и отказываюсь от имени. Теперь меня зовут Мохаммед Али», – объявил американец. Али вступил в секту «Нация Ислама», в которой проповедовали превосходство черной расы и считали, что белых людей создал дьявол.

Станислас Вавринка – Стэн Вавринка

Весной 2014-го швейцарский теннисист подал запрос в АТР на смену имени без объяснения причин. Накануне жеребьевки «Ролан Гаррос» в том же году Вавринка признался журналистам: «Я сменил имя лишь для простоты произношения. Это единственная причина».

Фуахеа Семи – Бруно Банани

В детстве Семи увидел по телевизору бобслей и влюбился в этот вид спорта. Отсутствие снега в родном Тонга не помешало Фуахеа квалифицироваться на Олимпиаду-2014. «Друзья считали меня сумасшедшим. Я потратил на поездку в Сочи последние деньги», – признался Семи. Саночнику помогла принцесса Тонга, договорившаяся о подготовке атлета к Играм в составе Германии. Немцы согласились, но с условием: саночник выступит под именем их главного спонсора – немецкой компании нижнего белья Bruno Banani.

«Это было непростое решение. Сначала я посовещался с семьей. Они не возразили, потому что мое будущее для них было важнее, чем фамилия, под которой меня будут объявлять на соревнованиях», – объяснил Семи.

Рон Артест – Метта Уорлдпис

В 2011 году защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» сменил имя на Метта – традиционное буддийское слово, обозначающее одновременно любовь и доброту. Уорлдпис – мир во всем мире. «Я изменил имя для того, чтобы сплотить и вдохновить молодежь во всем мире», – заявил баскетболист. Помимо баскетбола, Метта занимается музыкой. В октябре 2006-го он выпустил первый и пока единственный альбом в жанре хип-хоп под названием «Мой мир».

В последние годы Метта жертвует часть зарплаты благотворительным организациям по повышению осведомленности в области психического здоровья. «Некоторые люди не понимают, насколько это важно. Вы должны задавать вопросы «Вы в депрессии?», «У вас навязчивое состояние?» – уверен баскетболист.

Джон Холмс – Джей-Би Холмс

Гольфиста часто троллили за идентичность имени с известным порноактером, поэтому он добавил к фамилии инициалы. В 2011 году Холмс прервал карьеру из-за структурных дефектов в мозжечке. Джон перенес операцию на головном мозге, которую пришлось повторить: клей, содержавшийся в титановой пластине у основания черепа, вызывал аллергию.

Брайан Асмуссен – Кэш Асмуссен

Жокей из Техаса принял участие в более чем трех тысячах гонок в карьере. Обожавший деньги американец сменил имя в 15 лет, когда выиграл первые большие соревнования и заработал тысячу долларов. Призовые жокея за карьеру составили 3,2 миллиона евро.

Джей-Ар Хендерсон – Джей-Ар Сакаруги

Баскетболист сиял в университетском баскетболе, но в НБА себя не проявил. После неудачного опыта в «Ванкувере» Хендерсон играл в Канаде, Филиппинах и Франции, пока не осел в 2007 году в Японии. Через год форварда позвали в местную сборную, но выставили условия – выучить язык и сменить фамилию. В 2008 году Хендерсон выступил в составе азиатов на Олимпиаде.

Rudy Galindo – Rudi Galindo

Фигурист очень трепетно относился к партнерше Кристи Ямагутчи, с которой победил на юниорском чемпионате мира в 1988 году. Галиндо изменил последнюю букву в имени, потому что считал, что так у него будет больше идентичности с именем партнерши.

Руди – первый открытый гей в истории американского фигурного катания. В 2000 году он признался в автобиографии «Ледокол», что болен СПИДом. Фигурист, который переквалифицировался в тренера, успешно борется с заболеванием последние 20 лет.

Денис Лактионов – Ли Сон Нам

Воспитанник новосибирского футбола стал лучшим бомбардиром «Сахалина» в 19 лет, но команду расформировали, и в 1996 году Лактионов уехал в корейский «Сувон». В 2003-м Денис получил корейское гражданство и взял новое корейское имя в честь города и клуба, в котором выступал на тот момент.

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