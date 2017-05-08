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Слезы Неймара, причудливая гримаса Роджера Федерера и жертва Антона Шипулина

Слезы Неймара, причудливая гримаса Федерера и жертва Шипулина
Eurosport

14 ч. назад

Любимые фотографии твоих любимых.

Антон Шипулин и бедный кальмар

Александр Кержаков и будущий бомбардир

Неймар и господин плакса

Луис Суарес и губы-утки

Дани Алвес и шикарное настроение

Флойд Мэйуэзер и маг баскетбола

Анна Сидорова и наслаждение солнцем

Анастасия Павлюченкова и очередной титул

Златан Ибрагимович и его запахи

Дэвид Бэкхем и адские бутсы

Криштиану Роналду и мамуля

Конор Макгрегор и Макгрегор-младший

Яна Егорян и мохнатая морда

Усэйн Болт и «подайте-ка сюда»

Леонардо Бонуччи и сыновья-соперники

Роджер Федерер и неожиданная гримаса

Мария Шарапова и танцы в общественном месте

Дарья Домрачева и велопрогулка

Антон Бабиков и опасная банда

Рикардинью и огромный чемпионский кубок

Льюис Хэмилтон и самый веселый кот в мире

Самый спортивный телеграм

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