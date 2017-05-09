Славные парни. Спортсмены-диверсанты, совершавшие подвиг в тылу врага

Мужик греб что было мочи. Он не смотрел по сторонам, отрешился от творившегося вокруг хаоса. Главное – сохранить дыхание, чтобы его не достали. Но сердце колотилось от выплеска адреналина, мышцы плеч натягивали кожу до треска, а в зубах пульсировали нервы. Еще чуть-чуть и все кончится – осталось всего несколько взмахов весел. Мужчина кожей ощутил крики: диктор объявил его имя, а трибуны приветствовали победителя – Александра Максимовича Долгушкина из поселка Клин. 22 июня 1941 года заслуженный мастер спорта СССР Долгушкин победил на заплыве восьмерок по привычке: академическая гребля – его коронная дисциплина. Когда началась война, Александр Максимович не ждал повестки – на фронт спортсмен ушел добровольцем.

Гребец попал в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения, которую НКВД сформировало в первые дни войны, и сменил весла на снайперскую винтовку. 15 февраля на базе бригады комиссариат создал спецотряд «Славный», в который направил Долгушкина. Гребец освоился быстро: в боевом составе «Славного» воевали 49 офицеров и бойцов-чекистов, из которых 18 человек – знаменитые советские спортсмены. Восьмикратный чемпион СССР Александр Максимович познакомился с гиревиком Николем Шатовым. Встретил дискоболов-чемпионов Союза Леонида Митропольского и Али Исаева. Воевал плечом к плечу с чемпионом Москвы по плаванию Кондратием Мадэем. Спал рядом с заслуженным мастером спорта по бегу Моисеем Иваньковичем, мастером спорта Виктором Зайпольдом, бегуном Григорием Ермолаевым, гимнастом и цирковым акробатом Михаилом Семеновым. Командовал спортсменами-воинами капитан госбезопасности Анатолий Шестаков.

Перед «Славным» поставили несколько задач: разведка, диверсии в районе железной дороги Брянск – Гомель, помощь партизанам. Через пять дней после создания отряда генерал Рокоссовский обеспечил диверсантам переход в тыл захватчиков. Миссия казалась простой на бумаге: бойцы на лыжах ночью пересекут линию фронта в 140 километрах от Брянска, пока союзники отвлекают немцев. Но все вышло сложнее.

Во-первых, отряд тащил санки с вещмешками – переход в тыл без припасов равнялся самоубийству. Во-вторых, партизанам тоже предназначалась посылка – для этого построили волокушку с боеприпасами и консервами. В-третьих, как только союзники открыли огонь по флангам от точки прорыва, немцы запустили осветительные ракеты, и бойцы в маскхалатах то и дело ныряли лицом в снег. Слева и справа пулеметы щекотали нервы, изредка рвались разряды артиллерии, а цепочка людей молча ползла с черепашьей скоростью на захваченную врагом территорию.

Переход занял пять дней – столько дней шли бойцы без привалов, прерываясь лишь на перекуры. После этого группа занялась организацией лагерей и сбором данных. Местные партизаны и подпольные партийные власти помогали диверсантам. Так за первые несколько недель разведчики дважды перешли линию фронта туда и обратно, чтобы передать донесения и секретные файлы, притащить припасы и новых людей – само собой, отряд влипал в бои.

Воины «Славного» организовали партизанский аэродром для перевозки раненых – для этого спецы подготовили, замаскировали и обороняли узкоколейную дорогу, соединявшую местные заводы. Также одну из землянок оборудовали в полевой госпиталь, в котором врач отряда Давыдов спас десятки пострадавших в бою.

В марте «Славному» поручили важную спасательную миссию. Диверсионный отряд лейтенанта Чупеева из 30 человек попал в беду: в 20-градусный мороз разведчики засекли крупную базу танкового полка и выявили замаскированный склад боеприпасов. Но русская зима мешала не только захватчикам – чупеевцы захватили данные ценой обморожений и смертей от холода. Парни из «Славного» нашли их только к апрелю и решили переправить раненых и обмороженных в лагерь. У многих чупеевцев к тому времени развилась гангрена.

Местом переправы диверсанты выбрали речку Болву под Брянском. Но в разгар весны после снежной зимы водоем разлился, объединился с болотами и фактически превратился в многокилометровое озеро. «Славный» располагал лодкой, и за весла сел младший сержант Александр Долгушкин. Гребец-чемпион морозной весенней ночью несколько десятков раз переплыл реку под обстрелом немцев, переправляя раненых. Сутки после врач Илья Давыдов в землянке оперировал пострадавших, которых отправляли в тыл самолетами. На самолеты прооперированных солдат тоже вывозил Долгушкин – чемпион-гребец на ручной дрезине в несколько заходов переправил всех на аэродром по узкоколейке.

Диверсанты с закалкой советских спортшкол провели гигантское количество боевых операций: разбили 22 железнодорожных эшелона, взорвали бронепоезд, уничтожили 80 машин, 30 мотоциклов, 10 казарм, 14 ДЗОТов, 2 танка, 27 сильно укрепленных гарнизонов. Изначально небольшой состав быстро рос: освобожденные окруженцы, беглые пленные, вступали даже местные жители. Потери тоже были: за 29 месяцев боевых действий в тылу отряд лишился убитыми 80 человек, публично повешенными – двоих, ранеными – 185 человек. Но урон несопоставим с доставленным врагу – по разным данным, диверсанты убили от 1,3 до 3 тысяч нацистов, взяли в плен еще 400 человек.

Вскоре советские войска отбросили немцев от Москвы, а из НКВД пришел приказ об эвакуации всех спортсменов из «Славного» в тыл. Кто-то собрал вещи и заслуженно уволился в запас. Но Александр Долгушкин отказался. Снайперская винтовка давно лежала в руке так же уютно, как и весло.

В 1943-м «Славный» попал под пресс из двух тысяч немецких солдат, которых поддерживали три танка, артиллерия и два бомбардировщика. Но диверсанты вычислили штаб немцев и разнесли его крупнокалиберным пулеметом. Оставшиеся без головы нацисты разделились на два самоуправляемых отряда. В это время бойцы «Славного» сбили самолет, переоделись в трофейные комбинезоны и проникли в разгромленный штаб. Разведчики захватили план окружения: оказалось, урон от деятельности отряда из примерно ста человек заставил немецкое командование думать, что оно воюет с целой дивизией (от 5 до 21 тысячи бойцов). Когда отряд ушел из окружения ближе к ночи, немцы восстановили кольцо блокады и открыли огонь. Но так как перед ними не было врагов, нацисты стреляли друг по другу – когда осознали, что творят, перестреляли уже более двухсот своих.

Александр Долгушкин погиб в 1943-м в перестрелке с немцами. Меньше чем через год убили и командира «Славного» Шестакова. В 1944-м Красная армия вовсю наступала, и немецкий тыл перестал быть тылом – отряд диверсантов слился с наступлением и дошел до Берлина.

Подвиг Долгушкина на реке Болве не забыли. До сих пор гребной клуб «Буревестник», за который выступал Александр Максимович, разыгрывает трофей его имени на Москве-реке 19 июня – в день рождения воина сильнейшие гребцы страны собираются вместе.

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