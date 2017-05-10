Eurosport
Триумфы «Спартака» и «Ювентуса». Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Партнерский материал
Главные новости среды – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Чемпионство «Спартака»
Все – о главном событии майских праздников.
Выход «Ювентуса» в финал ЛЧ
Туринцы сожрали «Монако» и теперь попытаются исправить грустную статистику решающих матчей.
«Золотой мяч»-2017
Леонид Слуцкий – о гонке между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
Травма Сергея Мозякина
Сборная России лишилась капитана. «СЭ» рассуждает о возможных вариантах замены.
Седьмой матч «Вашингтон» – «Питтсбург»
«СЭ» объясняет, как «Кэпиталс» удалось переломить ход противостояния и дойти до решающей игры.
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