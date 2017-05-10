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Триумфы «Спартака» и «Ювентуса». Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Триумфы «Спартака» и «Ювентуса». Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

4 ч. назад

Главные новости среды – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Чемпионство «Спартака»

Все – о главном событии майских праздников.

Выход «Ювентуса» в финал ЛЧ

Туринцы сожрали «Монако» и теперь попытаются исправить грустную статистику решающих матчей.

«Золотой мяч»-2017

Леонид Слуцкий – о гонке между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Травма Сергея Мозякина

Сборная России лишилась капитана. «СЭ» рассуждает о возможных вариантах замены.

Седьмой матч «Вашингтон» – «Питтсбург»

«СЭ» объясняет, как «Кэпиталс» удалось переломить ход противостояния и дойти до решающей игры.

«СЭ»

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