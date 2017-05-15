Eurosport
Серена Уильямс с посохом, Джон Терри с кубком и Лионель Месси с тысячей футболок
Звезды спорта идеально провели очередные 7 дней.
Дарья Клишина и зарядка на море
Юлия Ефимова и главный рокер России
Лео Месси и море футболок
Роналдиньо и турбофинт
Андреа Пирло и посещение барбера
Джон Терри и чемпионский хрусталь
Мария Шарапова и яркая улица Рима
Патрис Эвра и кормление большой кошки
Давид де Хеа и четкий данк
Райан Лохте и расслабон в бассейне
Линдси Вонн и ребятки с «Улицы Сезам»
Хабиб Нурмагомедов и встреча с «Анжи»
Серена Уильямс и королева Пандоры
Антуан Гризманн и пенная борода
Конор Макгрегор и счастливый папаша
Федор Смолов и друзья-хоккеисты
Дарья Касаткина и защитник любимой команды
Дэвид Бекхэм и крутой ролик со съемок
Криштиану Роналду и самый близкий парень
Рафаэль Надаль и идеальная копия
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