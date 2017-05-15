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Заявка сборной России на Кубок Конфедераций. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
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Главные новости понедельника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
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Главный тренер сборной России в понедельник назовет расширенный состав сборной России на Кубок Конфедераций-2017.
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