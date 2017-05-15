Заявка сборной России на Кубок Конфедераций. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Кто попадет в список 30-ти Черчесова

Главный тренер сборной России в понедельник назовет расширенный состав сборной России на Кубок Конфедераций-2017.

Как «Спартак» праздновал чемпионство в Перми

После финального свистка матча красно-белых с «Амкаром» фанаты вывалили на поле, но никто не пострадал.

Как «Динамо» прощалось с ФНЛ

Бело-голубые сломали кубок победителю турнира, чтобы никогда не возвращаться.

Куда зовут Леонида Слуцкого

Элтон Джон в руководстве, капитан – бывший заключенный.

Как хоккейной сборной России занять первое место в группе

Все расклады.

Овечкин может покинуть «Вашингтон»

Экс-голкипер сборной России Илья Брызгалов поделился секретом.

Прорыв Даниила Квята в Барселоне

Российский пилот поднялся на 10 позиций на Гран-при Испании.

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