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«Советский спорт» запустил реалити про похудение главреда

«Советский спорт» запустил реалити про похудение главреда
Eurosport

33 мин. назад

Николай Яременко оказался недоволен своей формой и исправит ее в лучшую сторону. Или не исправит.

Главный редактор «Советского спорта» и коллега журналистского цеха Николай Яременко запустил реалити на просторах интернет-версии издания.

«Чего только не было в истории старейшей спортивной газеты страны за 93 года ее существования, но жанр реалити-шоу явно обходил нас стороной. Теперь мы задумали ситуацию исправить: главный редактор, обратив внимание на весы, которые стали с недавних пор показывать трехзначное число, решил заняться решительным и бескомпромиссным исправлением ситуации. И обещает все предпринимаемые шаги по сбрасыванию веса описывать искренне и предельно откровенно (в той степени, которая не будет, разумеется, нарушать нормы эстетического вкуса и требования действующего законодательства). С этой целью в ближайшие дни мы заведем даже специальную страничку.

Ясно, что всем нам было бы интереснее следить за похуданием представительниц прекрасного пола, затеять какую-нибудь яркую акцию типа «Сто дней до пляжа». Но проблема в том, что у нас в редакции все девушки настолько идеальны, что я всеми способами не допускаю визиты друзей в редакционный офис – потом гостей быстро не выгонишь. Да и количество лишних килограммов (если они и есть) у барышень редакции меня задевает куда меньше, чем издевки ряда коллег над моим внешним видом», – приводит слова своего главного редактора «Советский спорт».

  • Яременко сформировал для начала простые, но четко сформулированные цели: не есть после шести вечера и ходить в день 15000 шагов.
  • Возможно, позже коллега введет более конкретные цели.
  • По состоянию на 14 мая Николай весит 104 килограмма.
  • К новогоднему корпоративу он хочет похудеть до 89 килограммов.

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