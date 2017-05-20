Eurosport
Как сыграют Россия и Канада в полуфинале ЧМ. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Партнерский материал
Главные новости субботы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Главная битва Олега Знарка
Все расклады перед очередным раундом величайшего противостояния в истории хоккея.
Отрывок из новой книги Игоря Рабинера
Гуру спортивной журналистики рассказал, почему у красно-белых не срослось с Курбаном Бердыевым, и поведал, что Массимо Каррера мог прийти в «Спартак» еще раньше.
Анонс 30-го тура РФПЛ
Главная интрига – распределение мест в еврокубках.
Интервью с Роналдиньо
Легендарный бразилец побывал в России перед Кубком Конфедераций.
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