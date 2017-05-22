Eurosport

Мы снизили стоимость подписки на Eurosport Player до 99 рублей в месяц

Мы снизили стоимость подписки на Eurosport Player до 99 рублей в месяц
Eurosport

1 час назад

Дешевле, чем модный бургер, литр пива или билетик в кино.

Eurosport предлагает акцию для просмотра спортивных трансляций. Теперь подписка на Eurosport Player стоит 99 рублей вместо 149.

Специальная акция понравится любителям тенниса: при оформлении подписки на два месяца пользователь получит возможность посмотреть все матчи «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Стоимость данного пакета составляет всего 159 рублей.

Информацио о тарифах и опциях можно найти на сайте Eurosport Player.

Подписывайся на Eurosport Player и следи за самыми крутыми событиями из мира спорта

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Безжалостное погребение «Оттавы», которому трижды ассистировал Малкин

03:18
Популярные видео
Дубль Вильи, который растер в пыль корешей Кака и Ночерино
1 492 просмотров5 ч
Феноменальные скиллы Швайнштайгера объяснили «Ди Си», кто тут батя
2 756 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться