Eurosport
Мы снизили стоимость подписки на Eurosport Player до 99 рублей в месяц
Дешевле, чем модный бургер, литр пива или билетик в кино.
Eurosport предлагает акцию для просмотра спортивных трансляций. Теперь подписка на Eurosport Player стоит 99 рублей вместо 149.
Специальная акция понравится любителям тенниса: при оформлении подписки на два месяца пользователь получит возможность посмотреть все матчи «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Стоимость данного пакета составляет всего 159 рублей.
Информацио о тарифах и опциях можно найти на сайте Eurosport Player.
Подписывайся на Eurosport Player и следи за самыми крутыми событиями из мира спорта
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