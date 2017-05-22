Мы снизили стоимость подписки на Eurosport Player до 99 рублей в месяц

Eurosport предлагает акцию для просмотра спортивных трансляций. Теперь подписка на Eurosport Player стоит 99 рублей вместо 149.

Специальная акция понравится любителям тенниса: при оформлении подписки на два месяца пользователь получит возможность посмотреть все матчи «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Стоимость данного пакета составляет всего 159 рублей.

Информацио о тарифах и опциях можно найти на сайте Eurosport Player.

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