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Умер Владимир Перетурин

Умер Владимир Перетурин
Р-Спорт

59 мин. назад

Известный спортивный комментатор прожил 78 лет.

Известный спортивный телекомментатор и журналист Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на друзей телекомментатора.

Перетурин комментировал на центральном телевидении крупнейшие состязания по футболу и другим видам спорта, работал на Олимпийских играх, был ведущим телепередачи «Футбольное обозрение».

Редакция Eurosport.ru вырыжает соболезнования родственникам и друзьям Перетурина.

  • Комментатор перенес несколько инсультов. В последние годы он был прикован к постели.
  • Перетурин умер в канун дня рождения.

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