Eurosport
Умер Владимир Перетурин
Известный спортивный комментатор прожил 78 лет.
Известный спортивный телекомментатор и журналист Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на друзей телекомментатора.
Перетурин комментировал на центральном телевидении крупнейшие состязания по футболу и другим видам спорта, работал на Олимпийских играх, был ведущим телепередачи «Футбольное обозрение».
Редакция Eurosport.ru вырыжает соболезнования родственникам и друзьям Перетурина.
- Комментатор перенес несколько инсультов. В последние годы он был прикован к постели.
- Перетурин умер в канун дня рождения.
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