Кроссы нации. Как Nike и adidas заставляют покупать вещи

В фильме Вуди Аллена «Полночь в Париже» карикатурный Эрнест Хэмингуэй говорит молодому сценаристу: «Ты слишком скромен. Это не по-мужски. Если ты писатель, то заявляй о себе как о лучшем». Этот принцип работает везде: сам себя не похвалишь – никто не похвалит. Поэтому крупнейшие фирмы искусственно создают хайп вокруг товаров, называя их революционными, уникальными, специальными и другими словами-маркерами, которые подтаскивают нас к полке и изымают кошелек из кармана.

Отрицательная мотивация играет огромную роль в продажах adidas и Nike. Удивительно, насколько легко продавать кроссовки, если ограничить их выпуск. В феврале 2016-го Канье Уэст вместе с adidas Originals выпустил ограниченную серию YEEZY BOOST Kanye West. За три дня до начала продаж в универмаге «Цветной» в Москве столпилась очередь за сникерами. Люди составляли списки, проводили переклички. Сделать предзаказ adidas не позволил, а тех, кто пропускал переклички, кровожадно вычеркивали из списков. При этом стоили кроссы 18 тысяч рублей за пару.

Подобные ограниченные версии корпорации выпускают по несколько десятков ежегодно. И не обязательно, чтобы в дизайнерах числились Рианна, The Weeknd или Криштиану Роналду – вещи просто должны отличаться. Во-первых, спортивная одежда давно превратилась в повседневную. Во-вторых, основная аудитория adidas и Nike – это люди от 20 до 40 лет. И корпорации играют на юношеском максимализме и поиске себя – в век, когда в интернете доступно что угодно, выделиться из толпы сложно. Ограниченные серии кроссов за 18 тысяч дают неплохие шансы попасть в фокус.

Не обязательно даже придумывать что-то новое, ведь мода – сундук с еще одной крышкой вместо дна: долго складывай в него вещи, и со временем то, что лежало внизу, снова войдет в тренд. Перевыпуск классики – второй по популярности способ привлечь покупателей. Например, в 2014-м adidas возродил легендарные кроссовки Stan Smith, которые впервые вышли 40 лет назад и носили имя звезды тенниса. В 1973-м в смитах играли на кортах. Сегодня в них тусят на опен-эйрах.

Adidas провернул историю и с дочерней Reebok: немцы перевыпустили революционные кроссовки Pump, в которых 28 лет назад впервые представили систему подкачки воздуха в подошве.

Еще один эффективный способ взять куш – соединить эксклюзивность и ностальгию. У каждого есть любимые телешоу, фильмы, книги и персонажи. Многие коллекционируют фигурки, постеры, косплеят любимых героев. И когда на прилавок вываливаются кеды Vans с принтом имперских штурмовиков в подсолнухах, руки сами швыряют деньги в продавца.

Последний тренд в привлечении покупателей – песочница. Компания создает для клиента иллюзию свободы в создании уникальной пары обуви, и тот с удовольствием платит. 2 апреля 2017-го Reuters сообщил, что adidas вместе со стартапом Carbon из Силиконовой долины запускает для массового рынка печать подошвы для кроссовок Futurecraft 4D на 3D-принтерах. Время производства одной пары снизится до 20 минут. В 2018-м немцы планируют 100 тысяч проданных кроссовок с распечатанной подошвой. К 2020-м общий рынок 3D-печати составит 15 миллиардов долларов, и спортивные корпорации хотят поближе к кормушке.

По словам немецких разработчиков, adidas стремится к тому, чтобы покупатель пришел в магазин и, проведя всего несколько минут на беговой дорожке, получил изготовленную на 3D-принтере пару прямо на месте. Nike идет еще дальше: американцы рассказали о готовности печатать обувь на дому у клиентов. GeekWire пишет, что весь процесс напоминает компьютерную игру. На сайте Nike клиент приобретает файл, в котором прописывает тип обуви, параметры стопы, выбирает дизайн и цвет деталей. После этого он загружает файл в 3D-принтер, а через несколько часов выслушивает комплименты в адрес его кроссовок.

Но сколько процентов людей выберет пару кроссовок, потому что в ней использованы революционные пеноматериалы, система амортизации состоит из двух частей, а подошва распечатывается на глазах? Покупатели чаще руководствуются эмоциями – нравится или нет. И корпорации понимают это – бизнесмены научились управлять чувствами, ведь от наших эмоций напрямую зависит их доход.

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