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Самая сочная статистика сезона РФПЛ. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Самая сочная статистика сезона РФПЛ. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

18 мин. назад

Главные новости среды – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Статистика РФПЛ

Главные цифры и графики посещаемости.

Главные даты нового сезона

Ответы на вопросы: когда Суперкубок, финал Кубка и новый сезон.

Кто играет в «Аяксе»

Превью к финалу Лиги Европы.

Интервью с Дмитрием Парфеновым и Владимиром Бесчастным

Тренерский штаб «Тосно» ищет ответ на вопрос, что же такое спартаковский дух.

Россия на ЧМ

Поиск ответа на вопрос, почему страна вновь осталась без золота.

СЭ

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