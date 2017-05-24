Самая сочная статистика сезона РФПЛ. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Статистика РФПЛ

Главные цифры и графики посещаемости.

Главные даты нового сезона

Ответы на вопросы: когда Суперкубок, финал Кубка и новый сезон.

Кто играет в «Аяксе»

Превью к финалу Лиги Европы.

Интервью с Дмитрием Парфеновым и Владимиром Бесчастным

Тренерский штаб «Тосно» ищет ответ на вопрос, что же такое спартаковский дух.

Россия на ЧМ

Поиск ответа на вопрос, почему страна вновь осталась без золота.

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