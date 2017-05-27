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Что означает возвращение Сергея Фурсенко в «Зенит». Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Что означает возвращение Фурсенко в «Зенит». Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

1 час назад

Главные новости субботы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Фурсенко снова в «Зените»

В Санкт-Петербурге произошла кадровая революция. Что теперь ждет клуб.

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