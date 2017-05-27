Что означает возвращение Сергея Фурсенко в «Зенит». Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Фурсенко снова в «Зените»

В Санкт-Петербурге произошла кадровая революция. Что теперь ждет клуб.

Секретный лагерь Черчесова

Сборная России отправилась в австрийскую глушь для подготовки к Кубку Конфедераций.

Кто заменит Луческу в «Зените»

Роберто Манчини и еще 4 кандидата.

Промес – лучший игрок сезона по оценкам «СЭ»

Игрок «Спартака» стал лучшим по версии издания впервые с 2001 года.

Анонс финала НБА

«Голден Стэйт» и «Кливленд» превратились в гегемонов лиги.

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