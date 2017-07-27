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«Зенит» и «Краснодар» в Лиге Европы. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

«Зенит» и «Краснодар» в Лиге Европы. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Eurosport

17 ч. назад

Главные новости четверга – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Интервью с Марио Фернандесом

Защитник ЦСКА – о победе над АЕК, сборной России, своей маске, шутках Березуцкого, европейских клубах и русском языке.

РФПЛ в Лиге Европы

«Зенит» и «Краснодар» вступают в бой.

Леонид Слуцкий против Клаудио Раньери

«Халл» под руководством экс-тренера сборной России схлестнулся с «Нантом».

Данис Зарипов не виноват

Игорь Еронко – о допинговом скандале в КХЛ.

ЧМ-2017 по водным видам спорта

Четвертый день плавательного первенства оказался неудачным для сборной России.

«СЭ»

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