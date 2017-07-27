Eurosport
«Зенит» и «Краснодар» в Лиге Европы. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
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Главные новости четверга – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Интервью с Марио Фернандесом
Защитник ЦСКА – о победе над АЕК, сборной России, своей маске, шутках Березуцкого, европейских клубах и русском языке.
РФПЛ в Лиге Европы
«Зенит» и «Краснодар» вступают в бой.
Леонид Слуцкий против Клаудио Раньери
«Халл» под руководством экс-тренера сборной России схлестнулся с «Нантом».
Данис Зарипов не виноват
Игорь Еронко – о допинговом скандале в КХЛ.
ЧМ-2017 по водным видам спорта
Четвертый день плавательного первенства оказался неудачным для сборной России.
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