Forbes представил 13-й ежегодный рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта. При составлении рейтинга учитывались доходы, упоминания в медиа и запросы в яндексе.

Лидерство в рейтинге захватил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Из спортсменов в топ-10 представлены только хоккеисты: обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Евгений Малкин стал шестым, лучший вратарь НХЛ-2016/17 Сергей Бобровский дебютировал в рейтинге на восьмой строчке.

Теннисистка Мария Шарапова, державшаяся на первом месте в 2005 – 2010 и 2013 – 2016 годах, впервые за всю историю рейтинга выпала из топ-2 и рухнула на 19-ю строчку.

Форвард «Зенита» и футбольной сборной России Александр Кокорин расположился на 16-й строчке. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев – 27-й, экс-фигурист Евгений Плющенко – 28-й, шахматист Сергей Карякин – 35-й, боец ММА Федор Емельяненко – 37-й.

Полный рейтинг можно посмотреть на официальном сайте Forbes.

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