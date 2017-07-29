Eurosport
Победы в плавании и интервью с тренером, побеждавшим «Барсу». Новый номер «Спорт-Экспресса»
Все, ради чего нужно купить лучшую спортивную газету мира 29 июля.
Качать «Краснодар»
Илья Казаков написал колонку, в которой объяснил: «Краснодар» – фаворит в матче со «Спартаком». Нужно либо это принять, либо прочитать текст телекомментатора. Лучше второе.
Интервью с футбольным тренером, которому 76
Тренер Геннадий Костылев, который с ЦСКА начала 90-х побеждал «Барселону», прикладывает весь современный футбол. Мужчина жалеет Головина и Зобнина, выгораживает Васина и пинает Дзюбу. Страница 5.
Удачи на воде
Половина шестой полосы рассказывает о плавании. Сборная России взяла три золота, серебро и бронзу – Елена Вайцеховская и Владимир Иванов передают из Будапешта. Знали, что ватерполистки стали третьими на этом ЧМ?
Марков едет в КХЛ и на Олимпиаду
Хоккейный инсайдер «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко называет команды, куда может перейти защитник Андрей Марков.
В ММА появился черный Федор Емельяненко
Андрей Баздрев коротко объясняет, почему надо смотреть бой Джона Джонса и Даниэля Кормье.