Победы в плавании и интервью с тренером, побеждавшим «Барсу». Новый номер «Спорт-Экспресса»

Качать «Краснодар»

Илья Казаков написал колонку, в которой объяснил: «Краснодар» – фаворит в матче со «Спартаком». Нужно либо это принять, либо прочитать текст телекомментатора. Лучше второе.

Интервью с футбольным тренером, которому 76

Тренер Геннадий Костылев, который с ЦСКА начала 90-х побеждал «Барселону», прикладывает весь современный футбол. Мужчина жалеет Головина и Зобнина, выгораживает Васина и пинает Дзюбу. Страница 5.

Удачи на воде

Половина шестой полосы рассказывает о плавании. Сборная России взяла три золота, серебро и бронзу – Елена Вайцеховская и Владимир Иванов передают из Будапешта. Знали, что ватерполистки стали третьими на этом ЧМ?

Марков едет в КХЛ и на Олимпиаду

Хоккейный инсайдер «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко называет команды, куда может перейти защитник Андрей Марков.

В ММА появился черный Федор Емельяненко

Андрей Баздрев коротко объясняет, почему надо смотреть бой Джона Джонса и Даниэля Кормье.

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