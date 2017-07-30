Шикарные трюки от парня, который броском игральной карты разрезает овощи и крушит бутылки

Мировой рекордсмен Рик Смит-младший стал главным героем нового выпуска канала Dude Perfect. В почти 7-минутном видео Смит несколько раз наглядно показал, для чего на самом деле нужны карты.

Поражает не только сила броска, но и точность. C такими навыками можно давать представление в цирке и кулинарных передачах.

В 2002 году Смит попал в Книгу рекордов Гиннесса, бросив игральную карту на 65,94 метра со скоростью 148 км/час.

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