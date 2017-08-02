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ЦСКА в Лиге чемпионов и новые проблемы ВФЛА. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

ЦСКА в Лиге чемпионов и новые проблемы ВФЛА. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Eurosport

1 час назад

Главные новости среды – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Интервью с Евгением Гинером

Президент ЦСКА – о Леониде Слуцком, Игоре Акинфееве и лимите на легионеров.

Михаил Вилков

Все об арбитре, который рассудит «Зенит» и «Спартак».

ЦСКА в еврокубках

Три сценария футбольного европейского лета для красно-синих.

Угроза Лиге чемпионов

Предсезонный турнир International Champions Cup с каждым годом охватывает все большую аудиторию. Чем это может обернуться.

Ужасы в легкой атлетике

Перед стартом чемпионата мира в Лондоне IAAF продлила отстранение ВФЛА на неопределенный срок.

«СЭ»

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