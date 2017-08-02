Eurosport
ЦСКА в Лиге чемпионов и новые проблемы ВФЛА. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Партнерский материал
Главные новости среды – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Интервью с Евгением Гинером
Президент ЦСКА – о Леониде Слуцком, Игоре Акинфееве и лимите на легионеров.
Михаил Вилков
Все об арбитре, который рассудит «Зенит» и «Спартак».
ЦСКА в еврокубках
Три сценария футбольного европейского лета для красно-синих.
Угроза Лиге чемпионов
Предсезонный турнир International Champions Cup с каждым годом охватывает все большую аудиторию. Чем это может обернуться.
Ужасы в легкой атлетике
Перед стартом чемпионата мира в Лондоне IAAF продлила отстранение ВФЛА на неопределенный срок.
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