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Инсайды русского Класико. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Инсайды русского Класико. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

28 мин. назадОбновлено 16 мин. назад

Главные новости вторника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Инсайды русского Класико

Подведение итогов главного матча первого круга РФПЛ.

Саммари четвертого тура РФПЛ

Кто, кого и почему.

Интервью с арбитром Сергеем Николаевым

О неоднозначном матче «Краснодар» – «Урал».

Допинг Сары Эррани

Почему итальянка повторяет ошибки Шараповой.

Летняя классика в хоккее

Чего ждать фанатам от матча Россия – Канада.

СЭ

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