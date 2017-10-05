Новый сезон НХЛ будет доступен в России на канале Eurosport Gold

В «Интерактивном ТВ» компании «Ростелеком» началось вещание эксклюзивного спортивного телеканала Eurosport Gold. Это единственный в России канал, который будет транслировать матчи Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ). Кроме того, матчи НХЛ смогут увидеть все подписчики OTT-сервиса Eurosport Player (от 80 рублей в месяц на сайте eurosportplayer.com).

Зрителям канала будут доступны 10 матчей в неделю, ежедневные игры, обзорные программы и повторы прошедших матчей.

На канале будут работать ведущие российские комментаторы – Андрей Юртаев, Олег Мосалев, Сергей Федотов, Владимир Дехтярев, Александр Кузмак, Алексей Пешнин, Виталий Магранов, Игорь Еронко и Игорь Знаменский.

Телеканал Eurosport Gold – результат сотрудничества «Ростелекома» и компании «Медиа Альянс», которая занимается развитием и распространением каналов портфолио Discovery и Eurosport. Наполнение Eurosport Gold строится на базе контента Eurosport 2. Помимо эксклюзивного показа самого престижного первенства планеты среди хоккейных клубов, зрителей ждут матчи Кубка Италии по футболу, важнейшие турниры Большого шлема в теннисе (Australian Open и Wimbledon), Гран-при по фигурному катанию, соревнования по снукеру, а также другие яркие спортивные события в мире.

«Символично, что начало вещания Eurosport Gold в «Интерактивном ТВ» приходится на год, когда мы отмечаем 35-летие легендарной суперсерии СССР-Канада, благодаря которой в нашей стране познакомились с сильнейшими хоккеистами НХЛ. Портрет Национальной Хоккейной Лиги в значительной степени определяется игроками из России, достаточно вспомнить Александра Овечкина или Евгения Малкина. Теперь многочисленные российские фанаты и болельщики могут в прямом эфире наблюдать за играми регулярной серии и плей-офф НХЛ, а также следить за другими самыми престижными соревнованиями мира», – отметил директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Андрей Голованов.

«Запуск Eurosport Gold – это важный шаг в укреплении нашего плодотворного и многолетнего сотрудничества с компанией «Ростелеком», абонентам которой доступно полное портфолио Discovery и Eurosport, включая HD-каналы. Мы верим в спорт и стремимся развивать наши предложения в области спортивного телевидения, опираясь на контент самого высокого качества со всего мира и экспертизу команды «Медиа Альянс», – комментирует генеральный директор компании «Медиа Альянс» Григорий Лавров.

Ты также можешь смотреть лучший хоккей в мире в сервисе Eurosport Player.

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