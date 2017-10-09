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Доротея Вирер в обтяжку и еще 12 самых горячих фото недели

Вирер в обтяжку и еще 12 самых горячих фото недели
Евгений Коростелев

5 мин. назад

Девушки, которые не дадут тебе спать целую неделю.

Ингрид Оливейра и жгучий бразильский пляж

Доротея Вирер и синее в обтяжечку

Линдси Вонн и очень спортивная спина

Анастасия Потапова и тепло от заката

Алана Бланчард и лазурный берег

Лаура Эневер и недокрученное фото

Эми Пейкович и блаженное лицо

Агнешка Радваньская и ножки в вертолете

Яна Егорян и прохлада ереванских гор

Никки Ван Дейк и скромная подружка

Эжени Бушар и воспоминание из 2013-го

Дина Эшер-Смит и где-то после тренировки

Анастасия Ашли и идеальный костюм

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