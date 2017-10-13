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Все о сборных Португалии, Исландии и Франции. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Все о сборных Португалии, Исландии и Франции. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

56 мин. назад

Зачем покупать лучшую газету мира в пятницу.

VAR в РФПЛ

«Краснодар» первым из российских клубов начнет эксперимент с использованием видеоарбитров.

«Ахмат» против «Спартак»

В Грозном пройдет первый после перерыва матч РФПЛ.

Участники ЧМ-2018

«СЭ» представляет сборные Португалии, Исландии, Франции, Польши и Сербии.

Овечкин против Малкина

Капитан «Вашингтона» забросил восьмую шайбу в сезоне, но его команда опять проиграла «Питтсбургу».

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В России заведено первое уголовное дело за запрещенные препараты.

«СЭ»

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