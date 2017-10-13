Eurosport
Все о сборных Португалии, Исландии и Франции. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
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Зачем покупать лучшую газету мира в пятницу.
VAR в РФПЛ
«Краснодар» первым из российских клубов начнет эксперимент с использованием видеоарбитров.
«Ахмат» против «Спартак»
В Грозном пройдет первый после перерыва матч РФПЛ.
Участники ЧМ-2018
«СЭ» представляет сборные Португалии, Исландии, Франции, Польши и Сербии.
Овечкин против Малкина
Капитан «Вашингтона» забросил восьмую шайбу в сезоне, но его команда опять проиграла «Питтсбургу».
Допинг
В России заведено первое уголовное дело за запрещенные препараты.
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