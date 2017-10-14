Месси и Рамос приедут в Россию в 2017-м. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Месси приедет в Россию

В 2017-м, это важно. Интересно, возьмут ли Пике.

«Спартак» победил «Ахмат»

Каррера очень грозный в Грозном.

Интервью с Мевлей

Россия – футбольная страна, уверен защитник «Зенита».

Кто круче – Пеп и Моур?

Сравнение «Манчестер Юнайтед» с «Манчестер Сити», а не «Ливерпулем».

Шарапова приедет в Москву

Не фотографироваться в шубе, а играть в теннис на известном турнире.

СКА опять победил

Павел Дацюк не разрешил серию из поражений.

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