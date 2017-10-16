Российские правоохранители направили в Интерпол запрос на задержание и экстрадицию информатора WADA Григория Родченкова.

«Направлен запрос в Интерпол на задержание и экстрадицию Родченкова», – сказал РИА «Новости» высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

По его словам, запрос будет рассмотрен генеральным секретариатом Интерпола, после чего, в случае утверждения, карточка разыскиваемого лица будет направлена в региональные бюро стран-участниц Интерпола.

Секретариат может отказать в розыске, например, если сочтет, что уголовное преследование имеет политическую подоплеку, или по иной причине, пояснил собеседник агентства.

В мае 2016 года Родченков заявил New York Times, что минимум 15 спортсменов из РФ, выигравших медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, якобы были частью допинговой программы, а сам он обеспечивал ее выполнение в связке с руководителями министерства спорта РФ.

16 октября 2017 года Мосгорсуд признал законным заочный арест Родченкова, которому в России грозит до 10 лет по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

По данным СК РФ, он давал спортсменам допинг под видом витаминов, а те якобы не знали, какие именно препараты принимают.

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