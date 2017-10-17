Битва «Спартака» с «Севильей» и интервью с Егором Титовым. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Интервью с Егором Титовым

Экс-игрок и тренер «Спартака» предсказал ничью в матче красно-белых с «Севильей» и оценил шансы команды защитить титул в России.

Как «Спартак» играл с испанскими клубами

Все матчи и главные цифры противостояния.

Интервью с Миодрагом Божовичем

Главный тренер тульского «Арсенала» рассказал, как его команде удалось победить «Зенит».

Мария Шарапова прилетела в Москву

Как российская суперзвезда провела первый день в столице.

7 вещей, которые нужно знать о «Севилье»

Что из себя представляет соперник «Спартака».

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