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Только один человек в Европе зарабатывает больше Криштиану Роналду. И это автор «Гарри Поттера»

Только один человек в Европе зарабатывает больше Роналду. И это автор «Гарри Поттера»
Eurosport

7 мин. назад

Даже отсутствие Лионеля Месси не принесло португальцу вершину Forbes.

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял второе место в рейтинге богатейших знаменитостей Европы 2017 года, подготовленном журналом Forbes. Заработки футболиста оценены в 93 миллиона долларов (без вычета налогов и комиссионных за управление средствами).

Из числа спортсменов в топ-10 также вошли швейцарский теннисист Роджер Федерер (5-й, 64 млн) и британский гольфист Рори Макилрой (9-й, 50 млн).

Во втором десятке расположились пилоты Формулы-1 Льюис Хэмилтон (11-й, 46 млн), Себастьян Феттель (14-й, 38,5 млн), Фернандо Алонсо (17-й, 36 млн) теннисист Новак Джокович (15-е, 37,5 млн), одноклубник Роналду Гарет Бэйл, боец ММА Конор Макгрегор (оба 18-е, по 34 млн) и футболист Златан Ибрагимович (20-й, 32 млн).

Возглавляет рейтинг английская писательница, автор серии романов «Гарри Поттер» Джоан Роулинг (95 млн). На третьей строчке – британская музыкальная группа Coldplay (88 млн).

  • В 2017 году Роналду помог «Реалу» выиграть Ла Лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании и Суперкубок Европы.
  • Федерер в 2017 году стал победителем Australian Open и Уимблдона.

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