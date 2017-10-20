ЦСКА – «Зенит» и финал Кубка Кремля. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

ЦСКА – «Зенит»

Королевская битва, к которой не имеет отношения «Реал».

Превью 14-го тура РФПЛ

Каррера не хочется говорить о «Севилье», Шалимов против Семина и все такое.

Сергачев в порядке

Защитник «Тампы», которого летом обменял «Монреаль», имеет больше очков, чем любой игрок «Канадиенс».

Евгения Медведева в Москве

Фигурное катание уже тут.

Финал Кубка Кремля

Гёргес запретила российский финал.

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