13 фото новой героини Sports Illustrated Swimsuit, с которыми теплее коротать эту осень

Алексис с детства занималась скейтбордингом и серфингом, а сейчас она – одна из самых популярных инстаграм-моделей с 11 миллионами подписчиков. Журнал Sports Illustrated Swimsuit не мог пройти мимо этой девушки и пригласил ее на съемки. Не проходите мимо и вы.

Алексис и ее новое увлечение

Алексис и легкий завтрак

Алексис и легкая эротика

Алексис и летний пейзаж

Алексис и изящество

Алексис и водная гладь

Алексис и подруга

Алексис и спорт

Алексис и капли воды

Алексис и ее растяжка

Алексис и летний зной

Алексис и томительный взгляд

Алексис и Хеллоуин

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