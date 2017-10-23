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10 альпинистов погибли после схода лавины в Монголии

10 альпинистов погибли после схода лавины в Монголии
Eurosport

1 час назад

Еще 7 человек пропали без вести.

Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям Завхана получили информацию о пропавших без вести людях. МОНЦАМЭ сообщает, что группа из 30 человек спускалась с вершины горы Отгон-Тэнгэр, когда сошла лавина.

Спасатели разыскивали людей на высоте 3200–3450 метров и обнаружили тела 10 пропавших. Еще 7 человек пропали без вести.

  • В операции задействовано более 100 человек.
  • Отгонтэнгэр – высочайшая (4000 метров) гора массива Хангай. Место находится под охраной монгольского правительства.
  • Власти страны запретили восхождение на вершину горы еще в 2015 году.

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