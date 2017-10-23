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Техасский производитель гиперкаров анонсировал модель, которая разгонится до 470 км/ч

Техасский производитель гиперкаров анонсировал модель, которая разгонится до 470 км/ч
Eurosport

1 час назад

Venom F5 может попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Американская фирма по производству гиперкаров Hennessey Performance опубликована на YouTube видеотизер новой модели Venom F5.

Официальная премьера машины запланирована на 1 ноября и состоится на специализированной выставке автомобилей и оборудования в Лас-Вегасе. По данным американских медиа, Venom F5 способен развить скорость до 470-480 км/ч, что сделает его самым быстрым серийным автомобилем в мире.

Мощность авто составит 1500 лошадиных сил, сообщает Drive.ru.

  • Предыдущяя модель Hennessey Performance – Venom GT – разгонялась до 435 км/ч, но не попала в Книгу рекордов Гиннеса из-за особых требований для регистрации рекорда.
  • В настоящее время рекорд скорости для серийных автомобилией принадлежит Bugatti Chiron с штатным ограничителем – 420 км/ч.

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