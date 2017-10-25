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Юбилейный матч Массимо Карреры и интервью с Юрием Семиным. Анонс нового «Спорт-Экспресса»
Партнерский материал
Зачем нужно покупать лучшую газету мира в среду.
50-й матч Массимо Карреры
Итальянец проводит юбилейную игру у руля красно-белых. В соперниках другой «Спартак» – из Нальчика.
Интервью с Юрием Семиным
70-летний специалист – о Роберто Манчини, конкурентах в РФПЛ и сравнении «Локомотива»-2017 с «Локомотивом»-2004.
Как Криштиану Роналду уделал Лионеля Месси
Результаты голосования за игрока года по версии ФИФА.
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Почему российский пилот «Формулы-1» не нужен Red Bull.
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Причины крутого старта команды Никита Кучерова в регулярном чемпионате НХЛ.
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