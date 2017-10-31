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Состав сборной России против Месси и дело Шипачева. Анонс нового «Спорт-Экспресса»
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Зачем покупать лучшую газету мира во вторник.
Состав сборной России против Лионеля Месси
Станислав Черчесов объявил состав на матчи с Испанией и Аргентиной.
Кризис Роберто Манчини
Итальянец столкнулся с первыми трудностями в «Зените».
Нападение ЦСКА
В чем проблемы Витиньо с Аароном Оланаре, и есть ли надежды на исправление в игре с «Базелем».
Дело Вадима Шипачева
«СЭ» разбирается в конфликте «Вегаса» и нападающего сборной России.
Судьба лыжной сборной России
Комиссия МОК 10 часов рассматривало дело лыжников, но так и не озвучила решение.
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