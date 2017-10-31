Состав сборной России против Месси и дело Шипачева. Анонс нового «Спорт-Экспресса»

Состав сборной России против Лионеля Месси

Станислав Черчесов объявил состав на матчи с Испанией и Аргентиной.

Кризис Роберто Манчини

Итальянец столкнулся с первыми трудностями в «Зените».

Нападение ЦСКА

В чем проблемы Витиньо с Аароном Оланаре, и есть ли надежды на исправление в игре с «Базелем».

Дело Вадима Шипачева

«СЭ» разбирается в конфликте «Вегаса» и нападающего сборной России.

Судьба лыжной сборной России

Комиссия МОК 10 часов рассматривало дело лыжников, но так и не озвучила решение.

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