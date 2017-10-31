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11 фоток пухленькой модели Sport Illustrated Swimsuit, которая слаще глазированного пончика

11 фоток пухленькой модели Sport Illustrated Swimsuit, которая слаще глазированного пончика
Артем Буторин

56 мин. назад

Кейт Уэсли гордится своим телом.

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Кейт и воздушный поцелуй

Кейт и крутые очки

Кейт и съемка для Sport Illustrated Swimsuit

  • Кейт – одна из активистов движения Any Body, которое борется за права и возможности женщин независимо от фигуры и тела.
  • Австралийская модель снялась для журнала Sport Illustrated Swimsuit.
  • У Уэсли, кстати, 42-й размер обуви.

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