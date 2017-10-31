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11 фоток пухленькой модели Sport Illustrated Swimsuit, которая слаще глазированного пончика
Кейт Уэсли гордится своим телом.
Кейт и подружка
Кейт-загадка
Кейт и новый купальник
Кейт и любовь к телу
Кейт и дружочек
Кейт и тачка
Кейт и фотосет
Кейт и время плавать
Кейт и воздушный поцелуй
Кейт и крутые очки
Кейт и съемка для Sport Illustrated Swimsuit
- Кейт – одна из активистов движения Any Body, которое борется за права и возможности женщин независимо от фигуры и тела.
- Австралийская модель снялась для журнала Sport Illustrated Swimsuit.
- У Уэсли, кстати, 42-й размер обуви.
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