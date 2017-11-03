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«Р-Спорт»: число участников Сочи-2014, по которым МОК ведет расследование, возросло до 35

«Р-Спорт»: число участников Сочи-2014, по которым МОК ведет расследование, возросло до 35
Р-Спорт

1 час назад

Дело закручивается.

Число российских спортсменов, по которым идет расследование МОК о возможном нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи, возросло до 35.

«На сегодняшний день порядка 35 человек – то есть, это число уже превышает то первоначальное количество, о котором было заявлено, – 28. И это еще не конец. Возможно, расследование будет продолжаться дальше, если МОК сочтет нужным.

Присутствие спортсменов на слушаниях по желанию. Как правило, те спортсмены, которые не задействованы в подготовке и соревнованиях, приезжают и присутствуют», – сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

  • Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда в среду признала виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи лыжников Александра Легкова и Евгения Белова.
  • Россия была лишена двух медалей Олимпиады-2014 в лыжных гонках – золота Легкова на дистанции 50 километров и серебра мужской сборной России в эстафете 4×10 километров.

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