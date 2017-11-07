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«Ты настоящий лидер. Скоро увидимся в Киеве». Шварценеггер записал обращение к Виталию Кличко

«Ты настоящий лидер. Скоро увидимся в Киеве». Шварценеггер записал обращение к Виталию Кличко
Eurosport

1 час назад

Актер пообещал прилететь в столицу Украины.

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии записал видеообращение к мэру Киева.

«Мы скучали по тебе сегодня на тренировке, потому что ты настоящий лидер, а нам сегодня не хватало чьего-то руководства … Но скоро мы тебя увидим в твоем городе, Киеве», – сказал актер в видео, которое опубликовал в твиттере брат украинского политика и экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко.

  • На профессиональном ринге Виталий Кличко провел 47 боев, одержав 45 побед и потерпев 2 поражения.
  • Кличко-старший стал мэром Киева в июне 2014 года.

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