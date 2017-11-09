Путин: «Допинг-пробы российских атлетов после Сочи хранились в Лозанне, кто их кусал, не знаем»

Владимир Путин ответил на вопросы о допинговом скандале в российском спорте.

«Главный тезис сегодня заключается в том, что якобы на многих пробирках с пробами российских спортсменов обнаружены какие-то следы, как говорят, царапины, которые могут свидетельствовать о том, что пробирки вскрывались, были подменены.

После Олимпиады в Сочи мы буквально через несколько недель – через два или три месяца – передали по указанию МОК все эти пробы в Лозанну, в хранилище, по сути, под контролем ВАДА.

То есть, мы это туда передали по акту, и никаких замечаний при передаче этих проб нам никто не высказывал, при поступлении этих проб в Лозанну никто никаких замечаний не сформулировал. Пробы хранились там два или три года, и только после этого начались вопросы по поводу того, что их, может быть, вскрывали.

Но они там два года хранились, по акту были переданы, никто ничего не говорил. Что с ними там делали? Кто там царапал или кусал их? Мы этого не знаем», – сказал Путин.

Президент РФ добавил, что обвинения России в поддержке применения допинга могут быть связаны с выборами главы страны.

«Вот что меня беспокоит: Олимпиада должна начаться в феврале, а выборы у нас когда президентские? В марте.

Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает», – отметил Путин.

В четверг Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда вынесла очередное решение по делам российских спортсменов. Все результаты российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, признанных виновными в нарушении антидопинговых правил, с Олимпиады 2014 года в Сочи аннулированы, а сами они пожизненно отстранены от Олимпийских Игр.

Ранее комиссия Освальда признала виновными еще двух российских лыжников – Александра Легкова и Евгения Белова.

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