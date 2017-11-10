«Наши футболисты играют заразительно плохо». Огненные цитаты Михаила Задорнова о спорте

«Я посмотрел чемпионат Европы, матч с Португалией и сделал, знаете какой, вывод: наши футболисты играют заразительно плохо. С ними играют плохо даже хорошие команды. Потому что они привыкли играть с теми, кто бегает по полю, а наши изобрели новый вид спорта: спортивная ходьба с мячом».

«Лично меня – не знаю, как вас – охватывала неподдельная гордость, когда на ринге во время Олимпийских игр тренеры, судья и боксеры – все ругались по-русски».

«Правильно я сказал: к сожалению, все судьи – живые люди».

«Не надо винить сборную России по плаванию, мол, она провалилась. В конце концов, никто не утонул».

«Боря Моисеев – вот талант. Сделайте его тренером сборной России по футболу. Он зажгет футболистов. И футболисты бегать начнут... нет, и за ним тоже некоторые будут бегать. Не только от него».

«Где злость? Где темперамент? Где, наконец, наш русский мат? Все советские тренеры зажигали отборным русским – не стеснялись публично высказывать своим игрокам, когда те плохо играли. Русским богатырям всегда нужен был Пересвет, чтобы взбодриться. А какой Пересвет из Билялетдинова?»

«Что Билялетдинов может сказать этим звездищам? Кто из них будет его слушать? Но ведь можно исхитриться. К примеру, показать перед матчем крутую порнуху всей команде, а баб не давать. Или Сергея Зверева в раздевалку к ним запустить, чтобы прямо там выступил, и они разозлились».

«Американцы хоть и тупые, а создали великолепную школу подготовки собственных футболистов. Всего за несколько лет получилась блестящая футбольная команда! Вот у кого учиться надо – у тупых!».

«Кстати, почему бы в олимпийскую сборную не оформить легионеров-негров? Знаете, как они на лыжах будут бегать – да просто от холода!»

«Спорт стал настолько продажным, что постепенно мы сдали позиции в тех видах, где были сильнейшими в мире. Например, в биатлоне. Шутки шутками, но похоже, что в конце 90-ых лучшие биатлонисты и правда ушли в киллеры!»

«Сборная Германии – это вам не ширли-мырли. Это – Шурле-Мюллер! Мирослав Клозе, играя в Бразилии против бразильцев, побил рекорд бразильца. Хорошо, что наши вылетели вовремя. А то бы разгром ждал их!»

«Оказывается, во время репортажа футбольных матчей уменьшается практически до нуля… просмотр порно-сайтов! Причем, если команда проигрывает, то количество посещений порно-сайтов увеличивается гораздо больше. За исключением итальянцев. У тех после проигрыша итальянской команды практически порнографию никто в интернете не смотрел. Вот итальянцы! У них потенция зависит от проигрыша или выигрыша команды!»

«Наши хоккеисты – как букет цветов, собранных с поля сорняков. Поле сорняков – это наша сегодняшняя спортивная Россия. Сорняки – чиновники».

«Я отъявленный болельщик, и в этот раз придумал даже новое слово — футБОЛЬ – болеть футбольно! Почему футболисты не бегают? А вы видели бегающие банкоматы когда-нибудь?»

«Бредсказания на 2017-й: летом пройдет футбольный турнир Кубок конфедераций, где сборная России сильно порадует болельщиков. В этот раз она порадует болельщиков Португалии, Мексики и Новой Зеландии. В решающем матче Игорь Акинфеев пропустит банку, а вот Кокорин банкой пива не ограничится».

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