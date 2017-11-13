Спорт-Экспресс
Спортивный агент: «Одним из информаторов ВАДА был иностранный тренер сборной России»
Специалист работал с одной из российских команд на Играх в Сочи.
Инсайдом поделился спортивный агент Андрей Митьков.
«О! Сказали, что один из информаторов WADA – иностранец, бывший тренер сборной России в Сочи-2014. Кто?» – написал Митьков в .
- 9 ноября Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда вынесла очередное решение по делам российских спортсменов. Все результаты российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, признанных виновными в нарушении антидопинговых правил, с Олимпиады 2014 года в Сочи аннулированы, а сами они пожизненно отстранены от Олимпийских Игр.
- Ранее комиссия Освальда признала виновными еще двух российских лыжников – Александра Легкова и Евгения Белова.
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