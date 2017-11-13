Спорт-Экспресс

Спортивный агент: «Одним из информаторов ВАДА был иностранный тренер сборной России»

Спортивный агент: «Одним из информаторов ВАДА был иностранный тренер сборной России»
Eurosport

1 час назадИзменено 54 мин. назад

Специалист работал с одной из российских команд на Играх в Сочи.

Инсайдом поделился спортивный агент Андрей Митьков.

«О! Сказали, что один из информаторов WADA – иностранец, бывший тренер сборной России в Сочи-2014. Кто?» – написал Митьков в .
  • 9 ноября Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда вынесла очередное решение по делам российских спортсменов. Все результаты российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, признанных виновными в нарушении антидопинговых правил, с Олимпиады 2014 года в Сочи аннулированы, а сами они пожизненно отстранены от Олимпийских Игр.
  • Ранее комиссия Освальда признала виновными еще двух российских лыжников – Александра Легкова и Евгения Белова.

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