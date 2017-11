Кевин Спейси – самый спортивный актер Голливуда. Он дружит с Марреем и делает селфи с Тотти

Хоккей

В 2015 году клуб НХЛ «Флорида Пантерс» назвал Кевина Спейси талисманом: хоккеисты неудачно начали сезон, а после неожиданной встречи с американским актером внезапно выдали 12-матчевую беспроигрышную серию. С этого началась история хэштега «Spacey in the Space», смысл которого понятен только Кевину и самим «пантерам».

Свитшоты и джерси с фото Спейси на фоне космоса и удачной надписью стали хитом лиги, болельщики с удовольствием приезжали на домашнюю арену «BB&T-центр» в новом мерче и масках с лицом актера.

Пиковым стал момент, когда во время домашнего матча с «Питтсбургом» камера выхватила болельщика в маске Кевина Спейси, под маской которого оказался Кевин Спейси.

Теннис

Стоит вбить «Кевин Спейси» в поисковике, как откроется 90% одинаково невозмутимых, слегка лукавых и испещренных благородными морщинами изображений актера. Но есть одно событие, которое вызывает эмоции на лице голливудской звезды – это теннисный матч Энди Маррея.

Спейси – самый трушный фанат британского теннисиста, он посещает практически все крупные выступления спортсмена. Он сидел на трибунах рядом с девушкой Маррея во время четвертьфинала Энди против Джоковича на US Open-2014, облаченный в фирменную толстовку турнира, и не скрывал огорчения после вылета фаворита.

А прошлым летом Кевин Спейси и Энди Маррей вместе участвовали в благотворительном проекте от Уимблдона, где агитировали зрителей делать пожертвования фонду WWF для сохранения и приумножения популяции тигров в дикой природе.

Футбол

Спейси часто посещает матчи любимчиков из MLS – «Ди-Си Юнайтед».

SMM-щики «черно-красных» удачно обыграли пристрастие актера в твиттере: они подкорректировали знаменитую фразу Фрэнка Андервуда (персонажа Спейси в сериале «Карточный домик») «There is but one rule – hunt or be hunted» («Есть только одно правило – охоться или будешь добычей») на «Score or be scored» («Забивай или пропускай гол»).

За европейским футболом Кевин тоже следит. В августе 2017-го бывший актер сериала Netflix сходил на жаркую встречу «Рома» – «Интер» (1:3). Спейси восхитился шикарной атмосферой на «Стадио Олимпико», бабахнул селфи с Тотти и получил две именные футболки: от Императора и Хавьера Дзанетти.

Баскетбол

В 2015 году Кевин Спейси стал одним из продюсеров короткометражки «Талисман». Главную роль в 9-минутном метре исполнил роскошный Эдриен Броуди. Сюжет незамысловат: маскота несуществующего баскетбольного клуба «Pandas» неожиданно уволили и наняли другого парня. Накал драмы, качественная съемка и необычная развязка на 9 минут точно оторвут тебя от новой FIFA. Продукт продюсерской компании Спейси Trigger Street в порядке.

Шахматы

В прошлом ноябре Кевин Спейси был зрителем схватки шахматных монстров Карякина и Карлсена. К сожалению для Сергея, Кевин болел за норвежского гроссмейстера, а компанию ему составил еще и Jay-Z.

Позднее 26-летний Магнус путешествовал по Калифорнии, где снова пересекся с Кевином и осуществил мечту 51-летнего актера: сыграл с ним партию. Со старшим соперником Карлсен не нежничал и оформил мат в четыре хода.

Спортивный «Оскар»

Кев появляется не только на фанатской трибуне: в 2010 году он вместе с Клайвом Оуэном и Мишель Родригез вел церемонию вручения спортивного «Оскара» – ежегодной Laureus World Sports Award, на этот раз проходившей в Абу-Даби. Пожалуй, только в рамках этой премии между собой могут состязаться Рафа Надаль, Лео Месси и Усэйн Болт в таких номинациях, как Камбэк года или Душа спорта.

Кевин Спейси заглянул на матч «Рома» – «Интер» и получил по майке из рук Тотти и Дзанетти

Лучший спортивный телеграм