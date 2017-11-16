Совет учредителей ВАДА отказался восстанавливать РУСАДА в правах

Совет учредителей ВАДА принимал решение по РУСАДА на заседании органа в Сеуле.

«Честно могу сказать, мне жаль, что до сих пор все это продолжается, что вопрос по-прежнему не решен. Но мы должны уважать рекомендацию, которая получена советом учредителей», – заявил глава ВАДА Крэйг Риди.

Ранее комитет ВАДА по соответствию рекомендовал не восстанавливать РУСАДА до полного выполнения дорожной карты.

ВАДА в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановив работу московской антидопинговой лаборатории.

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